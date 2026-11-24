Доктор Мясников раскрыл правду о лечении алкоголизма: есть ли универсальный метод Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Врач и телеведущий Александр Мясников высказался о возможности полного избавления от алкогольной зависимости в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Он скептически оценил существование универсальных методов лечения алкоголизма.

«Нет ни одного способа, который может со стопроцентной надежностью излечить от тяги к алкоголю. Таких средств нет», — заявил врач.

По его словам, от пагубного пристрастия зачастую не могут отказаться даже очень умные люди, которые полностью осознают вред спиртного. В качестве примера телеведущий привел личную историю из жизни своей семьи, рассказав о проблемах с алкоголем у родного дяди.

«Умнейший мужик. Пил», — поделился он.

Ранее психиатр Эльвина Ахметова развеяла миф о существовании гена алкоголизма, однако предупредила, что злоупотребление спиртным в семье может заложить склонность к алкогольной зависимости.