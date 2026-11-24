Преступник в бегах попался из-за своего либидо: его сдали полиции за секс в поезде Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В Германии 29-летний мужчина, находившийся в розыске, решил скрасить поездку в скоростном поезде ICE из Гамбурга в Штутгарт. 22 ноября около 15:10 пассажиры заметили, что он и его 45-летняя спутница занялись сексом прямо на сиденьях. О случившемся сообщили полиции, сообщает NDR.

Когда стражи порядка проверили документы мужчины, выяснилось, что он объявлен в розыск. Его подозревали в причинении телесных повреждений и нападении на сотрудников правоохранительных органов. Поездка закончилась для него в Геттингене: там его задержали и отправили в ближайшую тюрьму отбывать наказание — год и три месяца.

Против мужчины и его спутницы также начали расследование по подозрению в нарушении общественной нравственности.

Похожий случай ранее произошёл в Кемерове. Там мужчину с женщиной привлекли к ответственности за непристойное поведение в общественном месте, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. Парочку, которая на лавочке у подъезда придавалась утехам, заметили неравнодушные горожане. Они сняли молодых людей на видео и выложили ролик в Сеть, после чего инцидентом заинтересовалась полиция.