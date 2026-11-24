В Госдуме подготовили законопроект о квотировании иностранного кино Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В Государственной думе подготовили законопроект, вводящий квоты на показ зарубежных фильмов в российских кинотеатрах. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на имеющийся в его распоряжении текст документа, поправки могут вступить в силу с 1 марта 2027 года.

Изменения предлагается внести в закон «О государственной поддержке кинематографии». Инициатива устанавливает «квоту для национальных фильмов» — специальные периоды в течение года, когда кинотеатры либо вообще не смогут показывать зарубежное кино, либо должны будут ограничить его долю до минимума по сравнению с отечественными картинами.

Согласно тексту проекта, суммарная продолжительность действия квоты не должна превышать половины дней квартала и составит около 45 дней. Утверждать ее предполагается не позднее чем за 90 дней до начала года при участии российских организаций кинематографии. При этом условия ранее заключенных договоров на прокат иностранных лент в период действия квоты будут признаваться ничтожными.

Ранее в поддержку подобных мер в Госдуме выступал режиссер Никита Михалков. Он отмечал, что квотирование и введение входных взносов для западных фильмов позволят защитить отечественный кинематограф от зарубежной продукции в случае ее возвращения на российские экраны.