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Расчеты ударных беспилотников 56-го гвардейского десантно-штурмового полка группировки войск «Север» уничтожили боевую бронированную машину, наземный робототехнический комплекс (НРТК), автомобили и живую силу ВСУ в Сумской области. Об этом KP.RU сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, воздушная разведка в дневное и ночное время выявила логистические маршруты, по которым украинские подразделения перевозили личный состав и материальные средства к линии боевого соприкосновения. Координаты обнаруженных целей передали на командный пункт и операторам ударных беспилотников.

ВС РФ уничтожили ББМ, НРТК, автомобильную технику и живую силу ВСУ в Сумской области

По информации Минобороны, пораженная техника использовалась для доставки военнослужащих Киева, продовольствия, горюче-смазочных материалов и боеприпасов на позиции ВСУ.

Ранее KP.RU писал, что российские военные нанесли удар по морскому судну с грузами военного назначения к юго-западу от Одессы. Также Минобороны сообщило о поражении электроподстанции в Черниговской области, которая обеспечивала работу предприятий украинского ВПК.