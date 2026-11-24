Атакованный дронами сухогруз «Спарта II» отбуксировали в порт Петербурга Фото: REUTERS.

Сухогруз «Спарта II», подвергшийся атаке беспилотников в акватории Финского залива, успешно отбуксирован в порт Санкт-Петербурга. Об этом во вторник, 24 ноября 2026 года, сообщили в Министерстве транспорта России.

Буксировку аварийного судна выполнило многофункциональное аварийно-спасательное судно «Мурман» подведомственной Минтрансу Морспасслужбы. На протяжении всего перехода экипажи двух спасательных судов непрерывно охлаждали конструкции сухогруза во избежание повторного возгорания. Весь экипаж «Спарты II» был заблаговременно эвакуирован на борт многофункционального аварийно-спасательного судна «Спасатель Карев».

В Минтрансе уточнили, что Пограничная охрана Финляндии направила благодарственное письмо российским морским спасателям, особо отметив профессионализм экипажей судов «Мурман» и «Спасатель Карев» и их вклад в спасение людей. На рейде петербургского порта сухогруз встретила группировка судов со спасателями, водолазами и дополнительным противопожарным оборудованием.

Сейчас первоочередной задачей специалистов является окончательное устранение угрозы повторного возгорания на борту, после чего они приступят к обследованию корпуса, включая водолазный осмотр, для выявления повреждений и оценки технического состояния судна.

Напомним, об атаке двух беспилотников на грузовое судно, следовавшее в Калининград, стало известно в субботу, 21 ноября. О сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.