Троянову* обвинили в нарушении правил работы иноагента Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Московский суд повторно привлек к административной ответственности актрису Яну Троянову* за несоблюдение законодательства об иноагентах. Она получила штраф в размере 50 тысяч рублей. Об это заявили в пресс-службе инстанции.

«Замоскворецкий районный суд города Москвы признал Троянову Яну Александровну* виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление или несвоевременное представление иноагентом в уполномоченный орган сведений», - следует из решения суда.

Стоит отметить, что это уже не первое подобное разбирательство в отношении артистки. До этого столичный суд столицы обязал ее выплатить 45 тысяч рублей за публикацию контента в сети без обязательной плашки иностранного агента.

*- внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.