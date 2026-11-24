Сбежавший конь забрел в Макдоналдс и устроил погоню с полицией в США Фото: Иван МАКЕЕВ.

В американском городе Колониал-Хайтс (штат Вирджиния) шестилетний жеребец по кличке Ролло сбежал с фермы, забрел в местный «Макдоналдс» и устроил утреннюю погоню с полицией. Об этом во вторник, 24 ноября, пишет газета New York Post.

Предположительно, конь пролез под электрическим ограждением ранчо и отправился гулять по улицам города. Оказавшись у ресторана быстрого питания, беглец привлек внимание правоохранителей, однако сразу остановить его не удалось. Жеребец спокойно миновал импровизированный блокпост, увернулся от попытки накинуть на него лассо и повел полицейских за собой по окрестностям.

В итоге сотрудники полиции штата Вирджиния и служба контроля за животными совместными усилиями загнали Ролло в угол, используя кирпичную стену и служебные автомобили. Расстроенного поимкой коня успокоил офицер Фриттс, он использовал ласковые слова и «лошадиную психотерапию». После этого животное вернули владельцам, которые уже починили и укрепили забор на ферме.

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