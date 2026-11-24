Верховный суд России намерен проработать новую правовую систему вместе с Минцифры РФ Фото: Ольга ЮШКОВА.

Верховный суд России инициировал масштабную цифровую реформу и предложил разработать современную замену устаревшей системе ГАС «Правосудие». Работу будет вестись при активном участии Минцифры. Соответствующий законопроект подготовлен по поручению президента РФ.

Согласно инициативе, Минцифры займется разработкой, развитием и вводом платформы в эксплуатацию. Работать ведомство будет в связке с Судебным департаментом. Последняя организация выступит оператором системы и определит технические стандарты для судопроизводства.

«Текущие условия диктуют необходимость создания новой государственной информационной системы «Цифровое правосудие», которая должна обеспечить интеграцию действующих ресурсов, сквозную автоматизацию процессов, образование единого сервиса доступа к данным, применение современных технологий аналитики... стать технологической основой для дальнейшей цифровой трансформации судебной системы», - указано в записке к документу.

Ранее стало известно, что Верховный суд РФ подготовил проект по обновлению работы судов присяжных. Подробнее об этом читайте на сайте KP.RU.