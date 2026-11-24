На медиафоруме в Улан-Баторе предложили объединить российские и монгольские СМИ. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российские и монгольские СМИ могут запустить совместные проекты, посвященные общей истории двух стран. Одну из идей – оживлять архивные фотографии с помощью искусственного интеллекта – предложил генеральный директор объединенной редакции LIFE и SHOT Денис Арапов. Об этом он рассказал на Российско-монгольском медиафоруме в Улан-Баторе.

«У глобальных платформ есть масштаб. У национальных медиа – уникальный контекст, культурный код и понимание своей аудитории», – отметил Арапов.

По словам медиаменеджера, сегодня редакциям важно не только распространять информацию, но и создавать контент, который вызывает доверие и интерес аудитории. В качестве примера он привел проект News Media Holding «Мгновения весны», в котором архивные фотографии возвращения солдат после Великой Отечественной войны превратили в короткие видеоролики с помощью ИИ.

Арапов считает, что подобный формат можно использовать и для рассказов об исторических связях России и Монголии. При этом он подчеркнул, что даже короткому ролику нужны интересный герой и полноценный сюжет. Форум объединил более 70 журналистов, медиаменеджеров и экспертов из двух стран.

Как ранее KP.RU сообщал, что Россия и Монголия договорились укреплять военное сотрудничество и подписали план стратегического партнёрства в этой сфере на 2027–2031 годы.