Во Франции назвали безумием слова генсека НАТО и призвали выйти из альянса Фото: REUTERS.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X резко раскритиковал выступление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, посвященное готовности Европы к возможному военному конфликту.

Политик назвал слова главы Североатлантического альянса «безумием» и «нелепой речью». По его словам, Рютте заверяет европейцев, что даже после начала войны «свет не погаснет, дома останутся теплыми, а связь продолжит работать», называя это «стойкостью». При этом от самих граждан, как отметил Филиппо со ссылкой на генсека, потребуется лишь «не мешать военным и быть полезными».

Филиппо убежден, что истинная цель подобных заявлений — «подготовить умы к войне», представив ее населению как «приятную и уютную». На этом фоне он призвал распространить видеозапись выступления Рютте среди жителей Франции и выступил с призывом к выходу страны из состава НАТО.

«Давайте выйдем из НАТО! Пожалуйста, поделитесь: французы должны это увидеть», — написал он в соцсети X.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад заинтересован в подготовке к войне с Россией, несмотря на заявления Москвы о желании сохранить мир. Он также отметил, что нынешний киевский режим выгоден Брюсселю, так как выполняет волю западной элиты.