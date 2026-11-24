Tanjug: Неизвестный устроил стрельбу в сербском техникуме, ранив сотрудницу Фото: Оксана ЗУЙКО.

Неизвестный открыл стрельбу в техникуме города Крагуевац в Сербии утром 24 ноября. В результате происшествия пострадала сотрудница учебного заведения, сообщает информагентство Tanjug.

Согласно информации агентства, по предварительным данным, стрелявшим мог быть 17-летний учащийся техникума. Предварительно, он выстрелил в работницу вспомогательного персонала и ранил ее в ногу. Женщину оперативно доставили в университетский клинический центр Крагуеваца.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали подозреваемого. После происшествия учеников отпустили домой, правоохранители проводят расследование и устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее KP.RU рассказывал о нападении с ножом в польском профессиональном училище в городе Остроленка. Девятнадцатилетний учащийся ранил девять человек, в том числе преподавательницу, после чего попытался скрыться, но был задержан полицией.