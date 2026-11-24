Минобороны РФ рассказало о новой успешной операции российской армии Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Барвиновка, расположенный на территории Запорожской области. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Барвиновка Запорожской области», - следует из ежедневной сводки ведомства.

Взятие вышеуказанного села под контроль позволяет российским подразделениям улучшить тактическое положение по переднему краю и занять более выгодные рубежи для дальнейшего продвижения. Наши солдаты продолжают выполнять поставленные перед ними цели.

Ранее сообщалось, что артиллеристы ВС РФ уничтожили пункты управления БПЛА и боевую технику ВСУ в ходе проведения спецоперации.