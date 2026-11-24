Наркотики нашли в каждом восьмом вейпе школьников Лондона Фото: Василий Вахрин.

В каждой восьмой электронной сигарете, изъятой столичной полицией у учащихся школ в Лондоне, обнаружили запрещенные вещества, включая спайс и тетрагидроканнабинол (ТГК). Об этом сообщает телеканал Sky News.

В рамках операции на юго-западе Лондона правоохранители проверили 32 конфискованных у учеников устройства с помощью специального прибора, извлекающего и анализирующего пар.

Поводом для рейдов стали участившиеся случаи тяжелых отравлений. Некоторые подростки теряли сознание и нуждались в госпитализации после использования вейпов, которые они считали обычными никотиновыми продуктами.

Полиция предупреждает о растущей угрозе со стороны фальсифицированных электронных сигарет, которые все чаще применяются как незаметный способ распространения опасных веществ среди молодежи.

«Сознательно или неосознанно, дети, проносящие опасные вещества в школы, вызывают беспокойство», — заявил заместитель помощника комиссара Бен Рассел, отметив необходимость совместной работы полиции, школ и властей для защиты несовершеннолетних.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, что электронные сигареты с никотином вызывают опасные изменения в мозге, как сильные наркотики.