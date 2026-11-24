Фото: Григорий КУБАТЬЯН.
Вооруженные силы России за прошедшие сутки успешно поразили инфраструктуру военных аэродромов, которые обеспечивали работу ВСУ. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Для нанесения ударов по вражеским позициям были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия. Также под удары попали скопления живой силы противника.
«Нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, военным аэродромам, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах», - отмечается в сводке.
Ранее стало известно, что нашим солдатам удалось освободить Барвиновку в Запорожской области. За миссию отвечала группировка войск «Восток».