Минобороны России рассказало об уничтожении военных объектов, обеспечивающих работу ВСУ Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Вооруженные силы России за прошедшие сутки успешно поразили инфраструктуру военных аэродромов, которые обеспечивали работу ВСУ. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Для нанесения ударов по вражеским позициям были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия. Также под удары попали скопления живой силы противника.

«Нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, военным аэродромам, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах», - отмечается в сводке.

Ранее стало известно, что нашим солдатам удалось освободить Барвиновку в Запорожской области. За миссию отвечала группировка войск «Восток».