Верховный суд запретил конфисковать деньги за взятку в виде муляжа Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Пленум Верховного суда России 24 ноября внес изменения в постановление от 14 июня 2018 года о конфискации имущества по уголовным делам. Суд разъяснил, что денежный эквивалент взятки в виде муляжа взыскивать с осужденного нельзя.

В документе указано, что в случае передачи муляжа предмет, подлежащий конфискации по статье 104.1 УК РФ, отсутствует. Поэтому нельзя применять статью 104.2 УК РФ и взыскивать с осужденного сумму, соответствующую стоимости якобы переданных ценностей. В суде пояснили, что реальные деньги или имущество виновному не поступали.

Кроме того, Пленум разъяснил порядок конфискации по делам о групповых преступлениях. Если невозможно установить точную сумму преступного дохода каждого соучастника, суд вправе принять решение о солидарном взыскании денежных средств.

Ранее KP.RU сообщал, что Конституционный суд РФ допустил конфискацию имущества у третьих лиц, если они знали или должны были знать о его коррупционном происхождении. Это правило может распространяться даже на единственное жилье, полученное таким способом.