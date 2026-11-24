Папа Римский Франциск в личном дневнике рассказал о встречах с дьяволом Фото: REUTERS.

Ватикан опубликовал отрывки из личного дневника Папы Римского Франциска, занимавшего этот пост с 2013 по 2025 год. В записях, охватывающих период с 1992 по август 2024 года, понтифик рассказывал о трех случаях, когда, по его ощущениям, сталкивался с дьяволом. Об этом сообщает Associated Press.

В одной из записей от 24 января 2021 года Франциск описал эпизод, произошедший через несколько дней после его возвращения в Рим. «Я увидел его и услышал его голос – торжествующий, словно он уже всем завладел... Я не могу забыть его глаза. Но на этот раз мне особенно запомнился хриплый, мощный голос», — писал он.

Два других случая понтифик связывал с пребыванием в Буэнос-Айресе, а еще один эпизод пережил после поездки в Чили в 2018 году, когда, осознав масштаб скандала вокруг сексуального насилия со стороны священника, сравнил пережитое с видом «врат ада».

Отдельный раздел дневника посвящен духовному кризису 2021–2022 годов. По словам кардинала Виктора Мануэля Фернандеса, подготовившего записи к публикации, Франциск беспокоился из-за собственной склонности злоупотреблять властью, но к концу 2022 года сумел преодолеть это состояние, полностью доверившись Божьему милосердию.

Напомним, Папа Римский Франциск на встрече с патриархами и архиепископами возложил ответственность за войны и разрушения на Ближнем Востоке на дьявола. По его словам, ответом должны стать «молитвы и возвещение Слова Божьего».