Особое внимание таможня уделяет автомобилям, ввезенным через страны Евразийского экономического союза. Фото: sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom

Покупка автомобиля с уже оплаченным утилизационным сбором не всегда защищает нового владельца от дополнительных требований со стороны таможни. Проверять правильность расчета платежа могут в течение трех лет после ввоза машины в Россию, сообщила Федеральная таможенная служба. Об этом пишет Life.ru.

«Понятие «добросовестности приобретателя» относится к иной области права и не закреплено в законодательстве об исчислении и уплате утилизационного сбора», – пояснили в ФТС.

Поводом для разъяснений стали случаи, когда владельцы уже оформленных и зарегистрированных автомобилей получали требования доплатить утильсбор. Во время проверки таможенники могут обнаружить, что первоначальный расчет был неверным или платеж внесли не полностью. При определенных обстоятельствах претензии могут коснуться и человека, который купил машину у другого собственника и сам не ввозил ее в страну.

Особое внимание таможня уделяет автомобилям, ввезенным через страны Евразийского экономического союза. Споры в таких случаях могут возникать из-за применения специальных формул расчета, а также учета ранее уплаченных пошлин и налогов.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал о планах правительства увеличить поступления в бюджет за счет утильсбора на 300 млрд рублей.