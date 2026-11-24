Норвежская Equinor подписала соглашение о поставках газа в Германию до 2044 года. Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Норвежская компания Equinor заключила соглашение о поставках газа в Германию до 2044 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Equinor будет поставлять природный газ германской компании VNG до конца 2044 года. 18-летний контракт станет самым длительным после соглашения 1986 года [между компанией и консорциумом западногерманских компаний]", - заявили в компании.

Соглашение было заключено в Осло. 24 ноября. Согласно договору, норвежский поставщик будет отправлять импортеру из восточногерманской Саксонии до 1,4 млрд куб. м газа. Сами поставки планируют начать с 1 января 2027 года.

Ранее в августе текущего года компания Equinor подписала соглашение о поставках газа Uniper из западногерманского Дюссельдорфа, договор действует до 2041 года.

Сайт KP.RU писал, что Еврокомиссия не исключила возобновление поставок российского газа в Европу после окончания украинского конфликта. Также не исключается возобновление проекта "Северных потоков".