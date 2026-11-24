Фото: REUTERS.

В Киеве зафиксировано массовое закрытие предприятий общественного питания на фоне отключений электроэнергии и водоснабжения, подорожания топлива, дефицита персонала и действия комендантского часа. Об этом пишет агентство Reuters.

По данным издания, ранее оживленный Крещатик заметно опустел, а на окнах многих кафе и ресторанов появились крупные вывески «Сдается».

«Когда сирены звучат около 20 часов в сутки, люди не приходят в центр, если в этом нет необходимости. С каждым годом становится все труднее», — рассказала владелица одной из ведущих ресторанных сетей страны Gastro Family Елена Борисова.

О серьезном падении спроса заявляют и другие участники рынка. В частности, сеть ресторанов морепродуктов «Черноморка» зафиксировала снижение посещаемости примерно на 20% по сравнению с прошлым годом, сообщил директор по развитию Дмитрий Кострубин.

«Дело не в том, чтобы зарабатывать или получать какую-то прибыль. Счастливчик — тот, кто может просто выйти в ноль», — подчеркнул он.

Напомним, в Киеве и Киевской области применяются аварийные графики отключения света. В результате в столице Украины останавливаются транспорт и метро.