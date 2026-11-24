После тренировки перед посещением сауны стоит подождать 10-15 минут. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Горячая ванна и сауна помогают согреться и расслабиться, но подходят не всем. При некоторых заболеваниях высокая температура может навредить сердцу и сосудам, предупредил доктор медицинских наук Павел Трахтман. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Сауна повышает максимальное потребление кислорода за счет увеличения частоты сердечных сокращений и скорости циркуляции крови: такая процедура считается тренировкой сердечно-сосудистой системы и методом тепловой акклиматизации», – рассказал Трахтман.

По словам врача, горячая ванна может быть полезнее классической сауны, но слишком высокая температура способна навредить сердцу и сосудам. Такие процедуры противопоказаны при гипертонии, ишемической болезни сердца, тромбозах, острых воспалениях, высокой температуре и беременности, особенно на поздних сроках.

После тренировки перед посещением сауны стоит подождать 10-15 минут, пока восстановятся пульс и дыхание. Людям с легкой гипертонией врач советует проводить там не более 10-12 минут и избегать верхних полок. Среди абсолютных противопоказаний – давление выше 200 мм рт. ст., сердечная недостаточность, острый инфаркт и атеросклероз с повреждением сосудов.

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