Глава ГД заявил, что современная глобальная система уже окончательно стала многополярной Фото: Иван МАКЕЕВ.

Президент России Владимир Путин сделал все возможное, чтобы попытки Запада организовать блокаду нашей страны потерпели полный провал. Об этом заявил на пленарном заседании председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Наш президент сделал все для того, чтобы не допустить блокады страны. Изоляция не состоялась. Встреча в Китае тому подтверждение», - сказал политик.

Он подчеркнул, что глобальная система уже окончательно стала многополярной. По словам политика, теперь перед государством и партнерами стоит новая ключевая задача - приложить максимум усилий для того, чтобы нынешний мир стал по-настоящему справедливым. И сейчас для этого предпринимаются новые решения.

Ранее Путин заявлял, что многополярный мир уже становится реальностью. По его словам, эпоха господства одного государства подошла к концу.