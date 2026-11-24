Иранская певица Парасте Ахмади получила 74 удара плетью за концерт без хиджаба Фото: REUTERS.

В Иране певицу Парасту Ахмади приговорили к 74 ударам плетью за выступление без хиджаба на YouTube, сообщает Iran International. 29-летняя артистка признана виновной в оскорблении общественной морали.

Концерт состоялся 11 декабря 2024 года в старинном караван-сарае «Дейр-Гачин», находящемся на Шелковом пути. Публики в зале не было, однако запись выступления набрала свыше 3 млн просмотров. На видео Ахмади была запечатлена в платье без рукавов и без головного платка, что противоречит законам Ирана, запрещающим женщинам появляться на людях без хиджаба.

После видео певица была приговорена к уголовной ответственности. В июне 2025 года суд в Куме осудил Ахмади и еще восьмерых за оскорбление морали. Апелляция не была удовлетворена. Осужденным запретили покидать страну и выступать на публике два года. 23 ноября наказание исполнено. Ахмади и четверо членов коллектива добровольно пришли в прокуратуру.

Напомним, в 2025 году в Иране запретили спутниковый интернет Starlink. Парламент ввел ответственность за использование, покупку и продажу оборудования, не прошедшего сертификацию. Нарушителям грозят штрафы, удары плетьми и тюремное заключение на срок более двух лет.