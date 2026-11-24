Под завалами многоквартирного дома на Алтае после взрыва могут находиться люди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

После взрыва газа в доме на Алтае под завалами могут находиться два человека. Об этом сообщает центр управления регионом.

Напомним, в райцентре Кулунда Алтайского края в жилой пятиэтажке произошел взрыв газа. Один человек погиб в квартире рядом с эпицентром. Поиски пострадавших продолжаются. На территории работают спасатели и дежурят медики. Пять человек эвакуировали.

Ранее KP.RU рассказал, что во Владикавказе в многоквартирном доме произошел хлопок. Оперативные службы выехали на место происшествия. Позже оказалось, что причиной взрыва был бытовой газ. Взрыв был такой сильный, что в соседнем доме выбило стекла. Инцидент произошел 21 ноября 2026 года. Сообщалось о двух погибших и нескольких пострадавших.