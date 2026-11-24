После травмы важно не пропустить внутричерепное кровоизлияние. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

После удара головой самочувствие человека может ухудшиться не сразу, а спустя несколько часов. Поэтому даже если сначала пострадавший чувствует себя нормально, важно следить за его состоянием и не пропустить тревожные признаки, пояснила врач-невролог Галина Чудинская. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Старое правило «не давать человеку уснуть» не является универсальным. Если пострадавший осмотрен, находится в стабильном состоянии и врач не дал других рекомендаций, сон обычно допустим, но рядом желательно, чтобы находился взрослый, способный заметить изменения», – объяснила врач.

По словам невролога, после травмы важно не пропустить внутричерепное кровоизлияние и другие серьезные повреждения. Срочно вызвать скорую нужно, если человек потерял сознание, стал необычно сонливым или спутанным, жалуется на усиливающуюся головную боль, испытывает повторную рвоту, судороги, нарушения речи, зрения или координации.

Особенно внимательно нужно наблюдать за детьми. У них травма может проявляться необычной сонливостью, плаксивостью, изменением поведения, нарушением равновесия и повторной рвотой. Врач посоветовала следить за состоянием пострадавшего в течение первых суток.

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