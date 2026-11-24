Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
У России есть четкое понимание того, что переговоры по кризисной ситуации на Украине в Абу-Даби должны быть продолжены. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с представителями СМИ.
Официальный представитель Кремля дал понять, что диалог на ближневосточной площадке не исчерпал себя. Стороны должны и дальше прорабатывать мирные решения. При этом конкретные сроки проведения следующего раунда встреч Песков пока не озвучивал.
Напомним, что 10 ноября прошли трехсторонние переговоры о мире на Украине в Абу-Даби.