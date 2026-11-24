Шохин: Банки России получат в 2026 году рекордную прибыль Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна.

В 2026 году прибыль российских банков превысит 4 трлн рублей, сообщил Александр Шохин, представляющий интересы предпринимателей при президенте и возглавляющий Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), в ходе пленарного заседания Международного форума Финансового университета.

"Прибыль банковского сектора растет. В этом году она будет, наверное, рекордной. На 4 триллиона точно выйдем, наверное, поскольку уже 3 триллиона 300 миллиардов у нас за 8 месяцев. И это более чем на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Шохин.

Шохин подчеркнул, что одновременно с этим отечественный бизнес испытывает значительные трудности из-за высоких процентных ставок по кредитам. Он также отметил, что сохранение высокой ключевой ставки препятствует доступу компаний к финансированию, особенно в долгосрочной перспективе.

Ранее KP.RU сообщил, что задолженность россиян по кредитам на 1 января 2026 года превысила 45 трлн рублей. За три месяца она выросла на 2,2% (988 млрд рублей).