Минобороны РФ предложило принимать в военные вузы после девятого класса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Минобороны России подготовило изменения в правила приема в военные училища и вузы. Если проект приказа утвердят, выпускники девятых классов смогут поступать на программы среднего военно-специального образования, для которых сейчас требуется аттестат за 11-й класс.

Кандидатов будут отбирать по среднему баллу аттестата. Для абитуриентов, не проходивших военную службу, установят возрастные рамки от 16 до 22 лет. Граждане, отслужившие в армии, и военнослужащие по призыву смогут поступать до 24 лет.

Изменения касаются именно программ со средней военно-специальной подготовкой, а не обучения будущих офицеров. Как говорится в пояснительной записке, инициатива должна повысить качество подготовки военных кадров и расширить доступность военного образования. Проект приказа направили на регистрацию в Минюст. Пока документ не вступил в силу.

Ранее KP.RU сообщал, что в Ростовской области открылось Новочеркасское высшее военное командное училище связи. Курсантов будут готовить по специальности «Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи».