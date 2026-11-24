Клава Кока попыталась оправдаться за скандальную шутку, оскорбившую представителей рабочих профессий Фото: Даниил ОПАРИН.

Певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) принесла извинения за свои слова о представителях рабочих профессий, прозвучавшие в эфире шоу «Три острова». С соответствующим обращением к поклонникам артистка выступила в своих социальных сетях.

Исполнительница признала, что ее высказывание прозвучало неуважительно. По ее словам, она никогда не считала известность или род деятельности поводом ставить одного человека выше другого.

«Я произнесла крайне неудачную шутку, основанную на противопоставлении зрителей и артистов. Это было частью сценария, а я не уделила фразе должного внимания», — пояснила она.

Клава Кока также заявила, что выросла в семье, где труд всегда был главной ценностью: ее родители работали в больнице, тетя — в детском саду, а дедушка был инженером на заводе.

Напомним, волна критики в адрес певицы поднялась после выхода выпуска шоу «Три острова». В ходе соревнований между «обычными» людьми и «звездами» артистка заявила: «Вы поднялись с диванов, а они опустились со своих пьедесталов». Фраза задела участников, среди которых были сварщик, фельдшер и инженер, а пользователи соцсетей сочли ее пренебрежительной.