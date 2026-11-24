14-летний школьник на «жигулях» устроил погоню с ДПС на Кубани Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

14-летний школьник осуществил мечту многих подростков, но попался. Подросток скопил денег, нашёл в интернете подходящий вариант и купил подержанный ВАЗ-2107. О покупке он не рассказал маме, а вместо этого решил прокатить друзей. Чем это закончилось сообщили в МВД России.

На трассе «Крымск — Джигинка» инспекторы ДПС заметили ВАЗ без номеров и потребовали остановиться. Однако юный водитель проигнорировал требование и нажал на газ. Патрульные организовали погоню, которая, к счастью, обошлась без происшествий — две полицейские машины аккуратно заблокировали «семёрку».

На подростка составили материалы сразу по нескольким нарушениям, а автомобиль отправили на спецстоянку. Теперь парню, его друзьям и родителям предстоит визит в комиссию по делам несовершеннолетних. Полиция также выясняет, каким образом несовершеннолетнему вообще смогли продать машину.

Тем временем в Крыму тоже произошла погоня — правда, с 18-летним мопедистом. Как рассказали в республиканском МВД, молодой человек во время преследования успел совершить ряд опасных манёвров, создав угрозу для других участников движения. В итоге его всё же поймали.