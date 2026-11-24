Госдума приняла закон о повышении МРОТ с 2027 года до 28 935 рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Государственная дума во вторник, 24 ноября, приняла закон о повышении МРОТ до 28 935 рублей с 2027 года.

Документ входит в бюджетный пакет. В 2026 году МРОТ составляет 27 093 рубля в месяц. По закону, со следующего года он увеличивается на 6,8%.

Однако до 2029 года приостанавливается действие норм об исчислении МРОТ исходя из величины медианной заработной платы.

Кроме того, Госдума приняла закон о бюджете Социального фонда России на 2027-2029 годы. Этот документ предусматривает финансирование пенсионных и социальных выплат, а также поддержку семей с детьми и людей с инвалидностью.