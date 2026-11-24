People: 60-летняя блогерша обратилась к подписчикам после того, как умерла от рака. Фото: кадр из видео в соцсетях

60-летняя блогер Кристи Миллер умерла после четырех лет борьбы с раком груди четвертой стадии. После ее смерти в соцсетях появилось заранее записанное видеообращение к подписчикам. Об этом сообщил журнал People.

«Если вы смотрите это видео, значит, я мертва», — такими словами Миллер начала свое последнее послание. Она рассказала, что «перешла за грань» и теперь вновь встретилась с близкими, в том числе с мужем Марком. Он умер от рака поджелудочной железы в июне 2025 года после 36 лет брака с Кристи.

В обращении женщина сказала, что прожила прекрасную жизнь и ни о чем не жалеет. Она призвала подписчиков не бояться перемен, не переживать из-за чужого мнения и каждый день находить поводы для радости.

По данным People, диагноз HER2-положительный рак груди четвертой стадии Миллер поставили в июне 2022 года. На ее страницу были подписаны около 50 тысяч человек. Женщина ушла из жизни спокойно, в окружении родных.

Ранее KP.RU писал о смерти 21-летней блогера Ирины Небоги, которая несколько лет боролась с онкологическим заболеванием. После ее кончины в Telegram-канале появилось заранее подготовленное прощальное послание.