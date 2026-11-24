МИД РФ: Россия и Бразилия хотят углубить политический диалог в рамках БРИКС Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Россия и Бразилия рассматривают возможность расширения политического сотрудничества в рамках БРИКС и G20 после избрания Лулы да Силвы. Об этом говорится в сообщении от российского МИД.

«У нас намечено совершенно конкретное направление взаимодействия. Прежде всего, это углубление политического диалога в двустороннем плане, в рамках ООН, БРИКС и Группы двадцати. Мы придерживаемся очень близкой внешнеполитической философии», — говорится в сообщении от российского дипведомства.

Ранее KP.RU передал слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что взгляды России и Бразилии во многих сферах схожи и страны хотят продлить взаимовыгодный союз. А после этого от российского дипведомства было направлено поздравление для президента Бразилии с переизбранием.