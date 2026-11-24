Президент РФ Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Вице-премьер РФ Андрей Никитин назначен специальным представителем президента страны по развитию международного транспортного коридора «Север - Юг» вместо Виталия Савельева. Соответствующий указ был подписан главой государства Владимиром Путиным. Приказ опубликован на сайте правительства России.

«Назначить Никитина Андрея Сергеевича специальным представителем президента Российской Федерации по развитию международного транспортного коридора "Север – Юг"», - указано в тексте документа.

Как известно, до этого полномочия спецпредставителя по развитию данного маршрута исполнял Виталий Савельев. Указ президента вступает в силу со дня подписания, то есть 24 ноября.

Ранее стало известно, что Алан Гаглоев стал спецпредставителем президента РФ по вопросам сохранения исторической памяти. Его назначил Владимир Путин.