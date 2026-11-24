Пентагон заявил о серьезном ослаблении парка ударных беспилотников MQ-9 Фото: REUTERS.

США столкнулись с серьезным ослаблением своей разведывательно-ударной беспилотной авиации, что привело к нехватке техники и повысило риски при проведении военных операций. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на изученный агентством бюджетный запрос администрации президента Дональда Трампа.

Речь идет о беспилотниках MQ-9, которые используются для наблюдения за противником, защиты войск и нанесения ударов. В документе Пентагон обосновывает необходимость ускоренного финансирования программы, указывая на ухудшение возможностей в нескольких регионах мира.

«Недавние потери в нескольких районах военных действий серьезно ослабили эти возможности, создав опасную нехватку техники, которая увеличивает нагрузку на оставшийся парк», — говорится в запросе.

В военном ведомстве США предупреждают, что дальнейшие задержки с восполнением потерь «продлят существование неприемлемых оперативных рисков, дадут преимущество нашим противникам и ограничат возможности отслеживать и сдерживать враждебные действия».

Для решения проблемы администрация просит конгресс разрешить ускоренное использование средств, предусмотренных временным бюджетом. При этом точное число потерянных аппаратов, места и обстоятельства инцидентов в документе не раскрываются.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что бюджет Пентагона используется неэффективно. По его словам, расходы чрезмерны, а результаты недостаточны. В качестве примера он привел сумку с болтами, которая в магазине стоит 100 долларов, но обошлась ВВС США в 90 тысяч.