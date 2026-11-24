Школьник потерял сознание и скончался во время учебных сборов в Пермском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Пермском крае на учебных сборах умер 16-летний юноша, сообщил глава Чайковского городского округа Алексей Агафонов через свой телеграм-канал. По его словам, трагедия случилась во время занятий для школьников.

"В поселке Марковский 16-летний подросток, находясь в комнате отдыха перед началом занятий, потерял сознание по неизвестной причине. На месте ему была оказана помощь. К сожалению, спасти подростка не удалось", - заявил Агафонов.

На месте происшествия работают правоохранители, выясняющие все детали. Также действует комиссия краевого минобразования, изучающая обстоятельства инцидента, сообщил глава округа.

Ранее "КП-Пермь" сообщил, что в регионе началась следственная проверка по факту смерти школьника на учебных сборах. Обстоятельства случившегося выясняются, а причина таинственной кончины пока остаётся загадкой.