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В 2026 году клиенты ВТБ оформили через отделения Почты России 3,3 млн банковских продуктов — это порядка 10% от общего объёма услуг, предоставленных в физической сети банка.

Структура спроса на продукты в почтовых отделениях имеет выраженный профиль. Наиболее востребованным продуктом остаются дебетовые карты — на их долю приходится 34 % всех оформленных продуктов. Вклады занимают 12 %, накопительные счета — 5 %.

Клиентская аудитория канала – это жители России в возрасте 57–62 года. В структуре обращений преобладают женщины — их доля достигает 60–65 %, доля мужчин составляет 35–40 %. 72% клиентов являются жителями городов, 28 % — сёл и небольших населённых пунктов.

Ключевое значение канал банка на базе почты имеет для обеспечения доступности финансовых услуг в отдалённых и малонаселённых территориях.

«В таких условиях почтовая инфраструктура остаётся одной из ключевых локаций для решения повседневных задач. Сегодня 53% точек ВТБ на Почте расположены в сельской местности. Благодаря развитию этого канала финансовые услуги появились почти в 720 населённых пунктах, где ранее у жителей не было возможности получить их рядом с домом. А для 10 % россиян Почта остаётся единственным каналом получения услуг банка», — подчеркнул заместитель руководителя департамента розничных продаж банка Илья Ермаков.

Инфраструктурная база канала охватывает почти 23 тыс. почтовых отделений, где услуги предоставляются через агентов Почты России, а также более 2 тыс. точек с собственными сотрудниками банка. Совокупный охват сети составляет 125 млн россиян в 14 тыс. населённых пунктов.