Путин исключил Сокурова из состава Совета по правам человека Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин исключил режиссера Александра Сокурова из состава президентского Совета по правам человека (СПЧ). Соответствующий указ подписал глава государства.

"Исключить ...Власова Я. В., Замшева М. А., Ряховского В. В. и Сокурова А. Н.", — говорится в документе.

Из указа следует, что вместо них в Совет войдут Анна Данилова, Алексей Заров, Сергей Куцев и Татьяна Романенко.

Как писал сайт KP.RU, 2 февраля Сокуров заявил, что не знал о существовании правительственного Совета по развитию отечественной кинематографии, откуда его убрали.

Напомним, 30 января премьер Михаил Мишустин исключил из состава Совета по развитию отечественной кинематографии девять человек. Среди них числились глава Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" и руководитель киностудии имени Горького Юлиана Слащева, экс-советник президента по культуре Владимир Толстой, а также Сокуров.