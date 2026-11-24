Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский пожаловался, что США вновь давят на Украину. В этом он признался в интервью изданию Bloomberg.

Зеленский указал, что по Вашингтон хочет полной капитуляции Киева в конфликте на Украине. В доказательство своих слов он привел то, что Вашингтон сокращает поставки истребителей-перехватчиков.

«Очень неприятно, что на фоне всех этих переговоров о том, как закончить конфликт, Украина сталкивается не только с сокращением поставок истребителей-перехватчиков „Патриот“, но и с задержками в поставках», — резюмировал Зеленский. Ограничения на использование Украиной терминалов Starshield компании SpaceX для спутниковой связи сохраняются, также пожаловался бывший комик.

Ранее KP.RU рассказал, что США хотят добиться скорейшего мира на Украине. Президент Дональд Трамп не раз отмечал, что единственным, кто мешает заключению сделки, является сам Зеленский.