Сильное землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Маврикия Фото: Belish / Shutterstock / Fotodom

Сильное землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Маврикия — об этом сообщает Геологическая служба США. По предварительным данным, эпицентр располагался в точке с координатами 17,19 градуса южной широты и 66,55 градуса восточной долготы, а гипоцентр залегал на глубине 10 километров.

Сейсмособытие зафиксировали в четверг в 19:19 по Гринвичу, в регионе Маврикий-Реюньон. Стоит отметить, что американская служба изначально оценила магнитуду в 6,3, однако позже уточнила данные до 6,4.

Недавно потрясло и российский Дальний Восток. Вечером 23 ноября в Амурской области зарегистрировали сразу два сейсмособытия — толчки ощущали даже жители Хабаровского края. По данным сейсмостанции СФ ГС РАН, в Бурейском округе произошло землетрясение магнитудой 4,5 на глубине 14 километров, а эпицентр находился в 80 километрах от посёлка Талакан.