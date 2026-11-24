Мадьяр заявил, что направляется на переговоры с Зеленским в Закарпатье. Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр 24 ноября отправился в Закарпатскую область Украины, где планирует провести переговоры с Владимиром Зеленским и встретиться с представителями венгерского национального меньшинства. О поездке глава правительства сообщил на своей странице в Facebook*.

Вместе с министром иностранных дел Анитой Орбан Мадьяр намерен посетить несколько венгерских учреждений. Одной из главных тем переговоров с Зеленским станут права венгров, проживающих в Закарпатье.

Как сообщает агентство Reuters, Мадьяр собирается призвать киевского главаря ускорить выполнение законодательных изменений, расширяющих возможности национальных меньшинств получать образование на родном языке. Соответствующий закон Верховная рада приняла в октябре 2026 года.

Ранее KP.RU писал, что Мадьяр и Зеленский договорились перезагрузить отношения между Венгрией и Украиной. Венгерский премьер назвал принятие украинского закона об образовании для нацменьшинств первым шагом к восстановлению взаимного доверия.

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