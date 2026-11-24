Обвиняемого в подготовке теракта в синагоге Кисловодска арестовали на два месяца Фото: Олег ЗОЛОТО.

Пятигорский городской суд арестовал на два месяца обвиняемого в подготовке теракта в синагоге города Кисловодска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов Ставропольского края.

«Рассмотрев ходатайство следователя, Пятигорский городской суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 января 2026 года», - говорится в материале.

ФСБ задержала готовившего теракт в синагоге в Кисловодске ФСБ сообщила о задержании в Кисловодске мужчины, который готовил теракт в синагоге. Он спрятал самодельное взрывное устройство в рюкзаке и собирался попасть внутрь культового еврейского учреждения. На допросе злоумышленник признал свою вину.

Согласно материалам следствия, обвиняемый вступил в преступный сговор с одним из участников террористической организации. У него он приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Впоследствии правонарушитель был задержан правоохранителями.

Ранее KP.RU сообщал, что ФСБ России пресекла подготовку террористического акта в Кисловодске. Атаку готовил гражданин РФ 2004 года рождения, который действовал по указанию участников запрещенной в РФ международной террористической организации.