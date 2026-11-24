Владимир Путин проведет заседание комиссии по ТЭК Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин проведет сегодня заседание комиссии по топливно-энергетическому комплексу (ТЭК). Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Сегодня будет", - сказал пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос о планах российского лидера собрать заседание указанной комиссии.

Как писал сайт KP.RU, 14 октября Владимир Путин заявил, что важно расширять международный диалог и сотрудничество в области ТЭК, включая обеспечение безопасность логистики.

Напомним, ранее российский президент подчеркнул, что отечественная экономика продолжает укрепляться, несмотря на попытки западных стран дестабилизировать топливно-энергетический сектор России. В Минэкономразвития РФ это подтвердили, указав, что за первые пять месяцев года внутренний валовый продукт (ВВП) вырос на 0,2%, а в мае — на 0,3%.