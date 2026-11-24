Чтобы поддержать близкого, лучше поделиться проверенным контактом психолога. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Уговорить близкого человека обратиться к психологу бывает непросто. Ему могут мешать страх осуждения, недоверие к специалистам или привычка справляться с проблемами самостоятельно. Психолог Екатерина Трофимова рассказала, как помочь близкому решиться на терапию. Об этом пишет ОТР.

«Если вы хотите поддержать близкого, категорически избегайте упоминания каких-то диагнозов. Лучше говорить: «Я вижу, что тебе тяжело». Как правило, человеку приятно, когда другой видит, что ему тяжело, сложно, когда он слышит, что человек видит серьезность и глубину его переживаний», – посоветовала психолог.

По словам Трофимовой, некоторые считают, что должны справиться сами, или не понимают, чем разговор со специалистом может им помочь. Чтобы поддержать близкого, лучше поделиться проверенным контактом психолога или предложить вместе его найти.

Если близкий говорит о нежелании жить, называет себя обузой, резко меняет привычки, перестает следить за собой или общаться с окружающими, медлить нельзя. Такие признаки могут указывать на серьезное состояние, при котором нужна срочная помощь, в том числе психиатра. Если человек угрожает причинить вред себе и отказывается обращаться к врачу, следует позвонить по номеру 112 и сообщить о происходящем.

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