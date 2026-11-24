Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин 24 ноября заявил о политической сегрегации внутри организации. Об этом дипломат сообщил на 31-й сессии Конференции государств — участников ОЗХО в Гааге.
По его словам, региональные группы столкнулись с «вирусом» разделения государств по политическим мотивам, распространение которого может привести к непредсказуемым последствиям.
Тарабрин подчеркнул, что разногласия между странами не должны переноситься на работу организации и становиться основанием для политического давления. Он также заявил, что попытки сегрегации противоречат положениям Конвенции о запрещении химического оружия.
Ранее KP.RU писал, что Владимир Тарабрин заявил о нежелании ОЗХО направлять экспертов в Россию для изучения данных о применении химического оружия украинскими подразделениями. Москва еще в июле 2025 года обратилась к организации с просьбой направить техническую миссию.