Тарабрин заявил о распространении вируса политической сегрегации в ОЗХО. Фото: МИД РФ

Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин 24 ноября заявил о политической сегрегации внутри организации. Об этом дипломат сообщил на 31-й сессии Конференции государств — участников ОЗХО в Гааге.

По его словам, региональные группы столкнулись с «вирусом» разделения государств по политическим мотивам, распространение которого может привести к непредсказуемым последствиям.

Тарабрин подчеркнул, что разногласия между странами не должны переноситься на работу организации и становиться основанием для политического давления. Он также заявил, что попытки сегрегации противоречат положениям Конвенции о запрещении химического оружия.

Ранее KP.RU писал, что Владимир Тарабрин заявил о нежелании ОЗХО направлять экспертов в Россию для изучения данных о применении химического оружия украинскими подразделениями. Москва еще в июле 2025 года обратилась к организации с просьбой направить техническую миссию.