Юрий Лоза решил оправдать SHAMAN за попытку облизать гитару на концерте Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Российский композитор и певец Юрий Лоза встал на защиту коллеги SHAMAN (Ярослава Дронова), которого раскритиковали за попытку облизать гитару во время концерта в Кремлевском дворце. Свой взгляд на резонансную ситуацию музыкант озвучил в интервью изданию «Абзац».

«Когда ты в кураже, в потоке, на гребне волны, ты ловишь драйв и иногда сам не осознаешь, что делаешь. И ничего плохого я в том не вижу», - подчеркнул Лоза.

По словам исполнителя, в этом эмоциональном порыве нет ничего предосудительного. Артист напомнил, что многие популярные звезды как на российской, так и на западной сцене нередко совершают похожие импульсивные поступки. Поэтому на подобную ситуацию не стоит обращать внимание.

Напомним, в феврале 2026 года Ярослав Дронов уже оказывался в центре громкого скандала из-за похожего эпатажного поступка на Байкале. Тогда артист опубликовал видео с пометкой «18+», на котором встал на колени и несколько раз облизал лед озера, чтобы «попробовать его на вкус».