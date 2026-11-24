Ветеран СВО помог поймать курьера мошенников с тремя миллионами рублей Фото: Артем КИЛЬКИН.

В Кузбассе ветеран специальной военной операции, который после ранения работает таксистом, сорвал крупную аферу. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Водитель заметил подозрительного пассажира: тот сел в машину с пакетом, забрал его у пожилой женщины и всю дорогу держал при себе, явно намекая на крупную сумму внутри.

Мужчина быстро смекнул, что перед ним курьер мошенников, и позвонил в полицию. Прибывшие правоохранители задержали пассажира. Как выяснилось, он действительно успел забрать 3,2 миллиона рублей у 67-летней местной жительницы. Женщина, потерявшая сына на СВО, отдала деньги аферистам.

Средства вернули законной владелице, а незадачливому курьеру теперь грозит до десяти лет колонии.

Ранее в Москве задержали 24-летнего курьера телефонных мошенников. Он получил от 61-летней москвички 1,2 миллиона рублей. По данным ГУ МВД России, аферисты убедили пенсионерку, что ее сбережения якобы идут на финансирование преступной деятельности.