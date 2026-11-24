Психолог рассказала, как не вырастить из ребенка истеричку.Фото: Halfpoint / Shutterstock / Fotodom

Чтобы не вырастить из ребенка истеричку, взрослым необходимо спокойно выдерживать его эмоции и капризы, сохраняя четкие границы дозволенного. Об этом во вторник, 24 ноября 2026 года, в беседе с изданием «Абзац» рассказала клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова.

По словам специалиста, детям одинаково важны как любовь и принятие, так и понятные правила. Если взрослые из страха расстроить ребенка отменяют запрет после слез, он усваивает, что громкий протест стирает границы.

«Мягкое воспитание – это не когда ребенку все разрешено. Это когда родитель показывает, что понимает чувства ребенка, но остается непреклонен в своих решениях», — пояснила Денисова-Мельникова.

Психолог подчеркнула важность последовательности: если запреты, например на сладкое, меняются из-за слез или настроения родителей, ребенок будет постоянно проверять правила на прочность. Во время сильной истерики эксперт порекомендовала не читать нотаций и не требовать немедленно успокоиться — сначала нужно помочь ребенку пережить эмоцию, а обсуждать поведение следует уже после того, как он придет в себя.