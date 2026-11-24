Экс-президент Франции Николя Саркози Фото: REUTERS.

Бывший президент Франции Николя Саркози вновь предстанет перед судом в 2027 году по обвинению в преступном сговоре по делу о ливийском финансировании его кампании. Об этом сообщила радиостанция RTL со ссылкой на источник.

25 сентября 2025 года Саркози признали виновным в соучастии в ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года, но оправдали по обвинениям в коррупции и хищении. Экс-президента приговорили к пяти годам тюрьмы, но через 21 день Апелляционный суд заменил заключение судебным контролем.

Следствие считает, что бизнесмен и фигурант дела Зияд Такиеддин в 2020 году за деньги дал интервью, отказавшись от показаний против Саркози. Прокуратура утверждает, что супруга экс-президента Франции Карла Бруни знала об этом и финансировала услуги судебного исполнителя для официального отказа предпринимателя от обвинений.

Ранее KP.RU рассказал, что после освобождения из заключения Саркози находился под судебным надзором. Это предполагало соблюдение некоторых ограничений.