Мошенники атакуют россиян под видом предзаказа и установки GTA VI на ПК Фото: REUTERS.

Злоумышленники пытаются получить доступ к устройствам и денежным средствам россиян, предлагая оформить предзаказ игры Grand Theft Auto VI (GTA VI) или скачать ее на ПК. Об этом в комментарии изданию aif.ru сообщила эксперт по кибербезопасности Ольга Алтухова.

По словам специалиста, аферисты используют тот факт, что на момент релиза версия игры для персональных компьютеров недоступна. В итоге вместо ожидаемого проекта пользователи загружают троянские программы или приложения, способные скрытно менять настройки браузера.

«Они могут распространять вредоносное или потенциально опасное ПО под видом установочных файлов игры, инструментов для её активации, генераторов ключей или читов», — отметила эксперт.

Кроме того, выявлены мошеннические ресурсы, в том числе на русском языке, имитирующие магазины цифровых кодов. Такие площадки учитывают специфику рынка и предлагают, например, коды активации для зарубежных аккаунтов PlayStation. Для убедительности злоумышленники публикуют фейковые рейтинги, гарантии и функцию якобы автоматической проверки совместимости кода, однако на деле пользователи рискуют потерять деньги и передать свои персональные данные преступникам.

Ранее IT-эксперт Михаил Тимаев предупредил, что аферисты предлагают подписки на сервисы, требуя личные данные или код подтверждения под предлогом подключения нейросети. Как передает RT, специалист рекомендовал проверять поставщика услуги, условия подписки и отзывы.