Дикий слон напал на группу туристов в Камеруне, один человек погиб и один ранен Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Один человек погиб и один получил ранения в результате нападения дикого слона на группу туристов в Камеруне. Об этом сообщает Daily Mail.

В туристическую группу входили четыре британца, американец и гражданин Швейцарии. Они совершали восхождение на одну из гор, когда на пути им встретилось стадо слонов. По предварительным данным, животные посчитали, что их детенышам угрожает опасность, и отреагировали крайне агрессивно.

Гражданин Швейцарии во время бегства от агрессивного животного упал в канаву, где был пронзен бивнем одного из слонов. Британский турист также получил травмы, однако его жизни ничто не угрожает.

Поначалу швейцарец был жив и мог разговаривать, однако позже он скончался от полученных травм. Еще два туриста получили незначительные травмы, им оказали медицинскую помощь в региональной больнице и выписали.

Ранее сайт KP.RU писал, что россиянке потребовалась медицинская помощь после неожиданной встречи со слоном на Шри-Ланке, который пытался украсть ее вещи.